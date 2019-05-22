Миллионы долларов в болото: история уникального отеля на Припяти

— Наши гости никому не рассказывают про отель, чтобы и в следующем году наслаждаться тишиной и уединением — это все, что нужно знать об отеле "Припятский стан" на Полесье.

Случайно его найти невозможно: к нему не ведут дороги, к нему можно добраться только по реке. И там, на реке, между Микашевичами и Семигостичами, просто на берегу стоит роскошный отель. Именно роскошный: по утрам здесь запах капучино, на водной парковке покачиваются дорогие катера, но при этом отель абсолютно автономен. Электричеством его обеспечивают солнечные батареи и дизель-генератор, вода из скважины своя, а продукты… Рыбу, конечно, можно ловить в Припяти, но мы в рамках проекта "ГАЗ на Полесье" везем продукты в "Припятский стан" на новой "Газель Next" . Она сможет доехать только до берега Припяти, дальше груз нужно будет перенести в лодки. Иначе — никак, ведь отель окружен болотами.

Как добраться от Минска? Сначала — три часа по трассе, затем вас встречают сопровождающие, дальше вместе с грузом вы плывете в лодках. Ежась от холодного ветра и наблюдая за местной собачкой, ведущей себя как капитан судна, за выдрой, спокойно переплывающей реку, вы снова и снова спрашиваете себя: "Куда меня везут?!" А потом, за очередным поворотом, открывается вот такой пейзаж…

В первые минуты от осознания масштаба этого проекта просто теряешь дар речи. Ведь это действительно — люди на болоте: с одной стороны Припять, с другой — озера, канавы, и болота, болота, болота… И посреди этой по-настоящему дикой природы вот такой монументальный комплекс! Попадая внутрь, вообще перестаешь ориентироваться в пространстве, верить в реальность происходящего, следить за временем и просто совершать какие-то действия. Хочется сидеть возле камина, сквозь огромное панорамное окно смотреть на безмятежную реку и слушать звенящую тишину.

—Чаще остальных к нам приезжают рыбаки, — говорит управляющий отелем Александр Волонцевич. — Они берут своих жен и пока мужчины рыбачат, женщины отдыхают. Потом говорят: на такую рыбалку ты меня зови, я с удовольствием посплю в этом замке…

— Есть и другие гости — улыбается Александр, — они приезжают сюда только за тишиной и первозданной природой. И по этой причине не торопятся рассказывать о комплексе своим друзьям — им хочется оставаться в уединении и наслаждаться пейзажами. В иные годы, когда паводок очень сильный, вода поднимается до такого уровня, что на лодке можно прямо к порогу подплыть. А окружающие нас поля и леса превращаются в огромную водную гладь. То самое море Геродота, которое было на этом месте, возвращается во время разлива — и люди едут его посмотреть. Поэтому они, конечно, будут не очень рады этой статье.

— Как удалось построить здесь туристический комплекс?

— Это место — единственная возвышенность на болотах. Когда-то здесь была артель князя Радзивилла, в советские времена — пасека, домик пасечника, домик лесника. Мы решили продолжить эту традицию. Так возникла эта идея — построить высококлассный отель посреди дикой природы. Стройка длилась около трех лет. Доступ сюда возможен только по воде, поэтому стройматериалы доставляли на баржах, катерах. На них и сегодня держится вся логистика: доставляем гостей, необходимые продукты и т. д. Машиной к нам не подъехать, совсем. А самым сложным моментом в стройке было согласование проекта со всеми инстанциями. Но мы прошли все проверки, доказали абсолютную безопасность отеля — и дальше началась работа.

— Несмотря на то что отель находится вдали от цивилизации, — рассказывает о своем хозяйстве Александр, — у нас все сделано по высшим стандартам. Как я и говорил, отель полностью автономен: водоснабжение, канализация, отопление… Зимой регулярно приходится использовать дизель-генератор, но в остальное время года энергией нас обеспечивают солнечные батареи. С канализацией намучились, но было ради чего: норвежская технология, все абсолютно герметично и безопасно. Летом, когда есть солнце и запас продуктов, мы можем на большую землю вообще не выезжать. Наш отель автономен.

— Отель работает круглогодично, в каждый сезон свой клиент: зимой чаще всего принимаем рыбаков, в межсезонье — охотников, ну а летом идет наплыв туристов, в том числе и иностранных. У нас оборудовано 14 двухместных номеров стандартного плана и четыре — VIP-плана, двухкомнатных. Каждый из VIP-номеров имеет свою уникальную отделку. Максимум можем принять около 40 человек. Отношения с местными властями, кстати, отличные: иностранцы — это экспорт услуг, и по этому показателю мы одни из лидеров в районе.

— Для полноценного отдыха есть баня, для развлечения гостей предлагаем бильярд, теннис, волейбольную площадку, также есть прокат весельных лодок для ценителей отдыха на природе, — продолжает Александр. — Имеется отдельный пруд для тех, кто хочет получить гарантированный улов. Держим пасеку — наш мед очень ценится!

Кстати, о пасеке: ведь на берегу в "Газель Next" остались еще коробки со всем необходимым для пасеки! Возвращаемся к машине и, как истинные полешуки, загружаем лодку. В 13,5-кубовом грузовом отсеке NEXT казалось, что коробок всего ничего, а вот чтобы переправить все в отель, пришлось гонять лодку несколько раз.

На прощание мы спросили у Александра, что привезти в следующий раз в "Припятский стан". Он задумался на секунду, потом улыбнулся: "Гостей, гостей везите!" Да без проблем: в гамме как раз появилась новая 19-местная "Газель NEXT" .

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