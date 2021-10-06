Минчан познакомят с вековой историей БГУ на фотовыставке к 100-летию вуза

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие городской выставки "100 лет БГУ в истории Беларуси" состоится 7 октября в главном корпусе университета. Участниками церемонии станут руководство, сотрудники и студенты вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В концепцию проекта положена идея показать через фотогалерею становление и современность первого университета Беларуси. На выставке представят тематические стенды с копиями более 300 архивных документов и фотографий из коллекции музея истории БГУ. Снимки отражают различные стороны столетней деятельности университета. Так, экспозиция включает декрет об образовании БГУ, дипломы первых выпускников вуза, удостоверение первого ректора Владимира Пичеты, уникальные фотографии университетского дворика, а также личные фото преподавателей и студентов в разные годы.

Галерея оформлена в хронологическом порядке и структурно поделена на периоды: 1920-1930, 1941-1945, 1950-1990, 2000-2021 годы. Эти временные указатели отражают основные вехи формирования и развития университета.

Жители и гости столицы могут познакомиться с историей старейшего университета Беларуси до 30 октября.

Белорусский государственный университет 30 октября 2021 года отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки. Электронная библиотека БГУ входит в тройку лучших университетских репозиториев в мире.

За почти столетний рубеж в БГУ подготовлено около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-