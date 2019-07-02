Минчан зовут на модный показ на мусороперерабатывающий завод

Необычный модный показ пройдет вечером 4 июля возле самого большого полигона отходов “Тростенецкий”, на местном мусороперерабатывающем заводе. Топовые дизайнеры объединились с известными белорусками, чтобы обратить внимание на проблему пластиковых отходов. У мероприятия говорящий слоган: “Покед, пакет, или Make avoska great again!”. Модели — Мелитина Станюта, мисс мира Александра Чичикова, Екатерина Раецкая и другие — будут дефилировать с авоськами в руках, призывая минчан пользоваться шопперами, экоторбами, авоськами и другими многоразовыми заменителями полиэтиленовых пакетов. Попасть на показ может любой желающий, зарегистрировавшись по ссылке . Организаторы предоставляют транспорт.

Показ пройдет в рамках масштабной информационной кампании “Покед, пакет". Организаторы – “Оператор вторичных материальных ресурсов” и движение за переработку отходов “Цель 99”. Модные луки, дополненные стильными авоськами, подготовили 15 прогрессивных белорусских брендов. Акция организована в сотрудничестве с “Белорусской палатой моды”, все дизайнеры-участники – члены этой общественной организации.

– Мы очень надеемся, что нетривиальная презентация дизайнерских авосек вдохновит каждого взять в магазине на один пакет меньше и заменить его многоразовой сумкой. Это решение позволит сильно сократить количество отходов: в среднем один белорус выбрасывает до 400 пластиковых пакетов в течение года, – говорит директор организации “Оператор вторичных материальных ресурсов” Наталья Гринцевич. – В нашей стране специалисты прикладывают большие усилия, чтобы дать вторую жизнь использованным ресурсам. Но главное — это изменить потребительские привычки, ввести в моду отказ от лишнего пластика. Мы благодарны дизайнерам и моделям, законодателям мод, которые поддержали эту инициативу”.

Все дизайнеры, модели и зрители показа также посетят экскурсию, где своими глазами увидят, что происходит с мусором, который мы выбрасываем ежедневно, и узнают, как просто увеличить количество перерабатываемых отходов.