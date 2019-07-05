Минчане впервые попробовали на вкус лучшие продукты из Казахстана

С 3 по 5 июля 2019 года в Минске в рамках проведения четвертого заседания белорусско-казахстанского делового совета проходит выставка казахстанской пищевой продукции. Свои товары представили крупнейшие казахстанские производители муки и макаронных изделий, соусов и масложировой продукции, мясных консервов, натуральных напитков и кондитерских изделий.

"Казахстан и Беларусь давно связывают крепкие экономические и культурные связи. Сегодня очередная ступень развития наших дружеских и партнерских взаимоотношений, так как мы впервые представляем свою пищевую продукцию на белорусском рынке. Здесь представлены шесть крупнейших производителей пищевой продукции из разных уголков Казахстана, которые производят только натуральную и полезную продукцию", – сказал заместитель руководителя посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь Бекмурат Юлдашев.

Казахстан и Беларусь – давние партнеры и сторонники, которые с обретением суверенитета не только не утратили связей друг с другом, но и за 25 лет независимого развития сумели создать мощную политическую и экономическую базу для сотрудничества. Страны связывает более 70 двусторонних документов, составляющих солидную правовую основу для успешного торгово-экономического обмена. В 2018 году товарооборот между странами составил $895 млн, по сравнению с 2017 годом он вырос на 30%. Ожидается, что выставка казахстанских производителей позволит увеличить этот показатель и создать новые партнерские соглашения.

Поддержка казахстанского бизнеса осуществляется в рамках государственной программы по продвижению экспорта, которую реализует Внешнеторговая палата Казахстана и НПП «Атамекен». Главная задача программы – увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.

Специализированные мероприятия такого рода направлены на продвижение, повышение конкурентоспособности и экспортных возможностей продукции казахстанских предприятий пищевой промышленности, а также на укрепление деловых связей с потенциальными партнерами из Беларуси.

На выставке, которая проходит в ТЦ "МОМО" (Партизанский проспект, 150А), представлены производители муки и макаронных изделий, соусов и масложировой продукции, мясных консервов, натуральных напитков и кондитерских изделий.

"Совершенно недавно мы открыли собственную линию по производству специй в Индии. Там выращиваются, собираются и упаковываются специи под руководством наших специалистов. Все специи натуральные и не содержат никаких примесей. Месяц назад мы начали продажу их только в Казахстане, и они вызвали большой интерес у покупателей. Хотели бы эти специи представить на белорусском рынке, ведь у нас крепкие дружественные отношения. Мы уже не первый год работаем с Беларусью, так как ваша сгущенка самая лучшая не только в СНГ, но и во всем мире. Поэтому мы консолидировали наше производство в Беларуси, поскольку вы используете только натурально сырье", рассказал Берик Молдагали директор по экспортным продажам Eurasian Foods.

ДЛЯ СПРАВКИ

Участники выставки

- "Ново-Альджанский комбинат" представляет широкую ассортиментную линейку муки – для блинов, для кондитерской выпечки, для горячих блюд, хлебобулочных изделий и т. п. Кроме того, комбинат специализируется на выпуске макаронных изделий и легкоусвояемой манной крупы, рекомендованной к употреблению маленьким детям и больным в период реабилитации.

- Eurasian Foods – крупнейший производитель не только в Казахстане, но и на всей территории СНГ, с объемом производства более 120 000 тонн в год, представляет экологически чистые соусы и майонезы. В их числе легендарный "Провансаль", изготовленный по классическому рецепту на оборудовании ведущих европейских производителей. Компания интересна тем, что создает оригинальные продукты с учетом специфики стран, с которыми сотрудничает. Например, специально для Грузии был разработан соус и майонез "Постный", ставший одним из популярнейших продуктов компании.

-Pallant Trade – компания из "мясного" Казахстана специализируется на тушенке – кусковых консервах из мяса и птицы, а также кашах с мясом.

- Кредо производителя кондитерских изделий A-product – натуральность, поэтому для ставшей легендой в Казахстане вкуснейшей халвы компания использует не солодовый порошок, а натуральный корень солодового дерева, которое выращивается на собственных землях A-product. В Казахстане знают толк в чаепитиях и продуктах к чаю, так что компания готова удивить гостей мероприятия необычными кондитерскими изделиями.

- ТОО "Султан-Маркетинг" один из ведущих казахстанских производителей макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Кроме того, компания привезла на пробу кондитерские изделия, в том числе – вафли в шоколадной глазури, вкусные и в прямом смысле воздушные: их могут попробовать не только казахстанцы и посетители выставки в Беларуси, но и пассажиры авиакомпании "Эйр Астана".