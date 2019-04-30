Минчанка выиграла для сына билеты на финал Лиги Европы в Баку

29 апреля в Минске прошла тематическая “Мозгобойня” с необычно дорогими призами. За победу в квизе Юлия Пшеничная получили два билета на финал Лиги Европы в Баку от организаторов конкурса – компании KIA Motors в Беларуси. Так она осуществила заветную мечту своего 7-летнего сына – и в конце мая они вместе отправятся в 4-дневное путешествие в столицу Азербайджана, кульминацией которого станет финальный матч на Олимпийском стадионе.

Юлия – глава отдела по подбору персонала. Она полюбила футбол после того, как два года назад ее сын Богдан начал тренироваться в ФК “Минск”, и теперь они всей семьей страстно болеют за “Динамо-Минск”, БАТЭ и “Ювентус”. Именно любовь Богдана к футболу вдохновила Юлию на участие в масштабном футбольном конкурсе.

На протяжении апреля KIA Motors в Беларуси проводил конкурс историй, в котором любой желающий мог написать, почему он и его близкий человек заслуживают отправиться на Лигу Европы. В жюри конкурса были спортивный комментатор и журналист Николай Ходасевич, телеведущие Сергей Соболь, Марина Грицук и представитель KIA Ольга Сикорская. По итогу были отобраны 20 человек. Финал прошел в формате знаменитой игры “Мозгобойня”, где участники уже парами (по условиям конкурса каждый приглашал с собой партнера в команду) соревновались друг против друга за возможность оказаться на знаковом матче в Баку. Юлия пригласила своего брата Максима, разумно предположив, что с семилетним мальчиком победить настоящих знатоков будет проблематично. И она не прогадала.

— Конкурс был задуман, чтобы помочь ценителям футбола осуществить заветную мечту: побывать на одном из важнейших футбольных турниров в мире, — рассказывает Ольга Сикорская, начальник отдела маркетинга KIA в Беларуси и организатор проекта. — Оказалось, что преданных фанатов футбола довольно много. Конкурс получил широкую популярность в СМИ, нам прислали больше тысячи историй из разных уголков страны! В них – много интересных сюжетов с искренними эмоциями. Было нелегко выбирать финалистов.

Большую часть заявок прислали девушки, желающие сделать хороший подарок своим возлюбленным, отцам или, как и Юлия, — сыновьям. Хотя встречались рассказы о лучшем друге, о случайном знакомом и даже о любимом учителе физкультуры.

— Я до сих пор не верю, что мы выиграли и поедем в Баку! — делится впечатлениями Юлия. — Спасибо компании KIA, которая осуществляет мечты. Сын еще даже не знает, что главный приз – наш! Он будет просто на седьмом небе от счастья, и наверняка запомнит это на всю жизнь!

Несмотря на соревновательный дух, вечер прошел очень душевно и весело. Гости получили искреннее удовольствие от игры, а также памятные подарки от Kia Motors в Беларуси.

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