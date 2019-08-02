Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска

20-летняя Валентина Шамко из Минска победила в конкурсе "Я валошка" от создателей василькового мороженого "Белы полюс". Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое. Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу - запас пломбира "Валошка" на целое лето.
Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле. Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница эксклюзивного приза делится фотографиями столичного поля и приглашает всех желающих в ботанический сад, чтобы увидеть его. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы - пейзаж непривычный и впечатляющий.
Поле не только выполняет эстетическую функцию, но и имеет символический смысл. По словам инициатора проекта – бренда "Белы полюс" - примерно столько васильков и ржи нужно для изготовления мороженого, объема которого будет достаточно, чтобы кормить цветочным мороженым всех посетителей ботанического сада на протяжении дня.
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