Минченко: программа патриотического воспитания населения нацелена на консолидацию общества

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы нацелена на консолидацию общества, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника управления по делам молодежи Министерства образования Татьяна Минченко.

Татьяна Минченко напомнила, что идея разработки программы была поддержана главой государства и делегатами VI Всебелорусского народного собрания. "Ее разработка вызвана необходимостью укрепления государственного суверенитета, национальной безопасности посредством консолидации общества и народного единства. Была сформирована межведомственная группа, в состав которой вошли ученые, социологи, представители всех государственных органов управления, общественных организаций, руководители высших учебных заведений, представители Национальной академии наук. Проект программы был представлен для широкого обсуждения на диалоговых площадках", - рассказала она.

Программа разрабатывалась на основе статистических данных и научных исследований. "Мы брали результаты социологического опроса населения, проведенного Институтом социологии НАН в 2021 году, а также аналитические материалы, подготовленные Белорусским институтом стратегических исследований. Мы хотим консолидировать общество на современном этапе, невзирая на то, на какой стороне сейчас кто-то находится, - подчеркнула она. - Отличительной чертой белорусского патриотизма является фокусировка на настоящем, что делает его главным связующим звеном между образами прошлого и будущего. Согласно социсследованию, главными объединяющими белорусское общество факторами выступают: место проживания, общие традиции, обычаи, менталитет, гражданство. 50,8% белорусов посчитали, что быть патриотом - значит любить Беларусь, жить и работать в своей стране для ее благополучия, любить белорусский язык и культуру, а также уважать государственные символы. То есть наше общество неразрывно связывает патриотизм с историей, настоящим и будущим".

Татьяна Минченко добавила, что вопросам патриотического воспитания в стране всегда уделялось должное внимание. Но сейчас эта работа приобретет системный характер.

"Мы понимаем, что воспитание начинается с семьи, с младенчества. Как семья будет вести себя в обществе, так и маленький человек будет расти, развиваться и впоследствии принимать решения для того, чтобы жить в своей стране, уважать ее и действительно называть ее своим Отечеством, - сказала замначальника управления. - Мы попытались в эту программу включить все слои населения: от ребенка, семьи, заканчивая ветеранскими и молодежными организациями. Потому что опыт общественных организаций важен нам для достижения поставленных целей. И я надеюсь, что молодежные организации страны, научное сообщество поможет нам в реализации этой программы".-0-