Минэкономики, ЕС и ПРООН оценят регулирующее воздействие законопроекта о правах инвалидов

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси начали пилотную процедуру оценки регулирующего воздействия проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Работа организована по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН.

Оценка позволит определить степень влияния законопроекта на условия ведения бизнеса, инвестиционную привлекательность и конкуренцию, внести вклад в популяризацию самой процедуры такой оценки в Беларуси, а также поможет выработать предложения для эффективного решения проблем в сфере трудоустройства и социальной интеграции инвалидов с учетом интересов бизнеса всех форм.

"Правовое регулирование должно обеспечивать трудоустройство людей с инвалидностью и гарантировать их права и интересы в трудовой сфере. Нельзя забывать и о воздействии норм закона на бизнес. При проведении пилотной процедуры оценки надо определить расходы субъектов хозяйствования на выполнение возложенных на них законопроектом обязательств, предложить нормы, оптимальные как для бизнеса, так и для людей с инвалидностью. Это повысит доверие граждан и бизнеса к принимаемым правовым решениям", - прокомментировала эксперт проекта, заместитель директора по научно-методической работе Института информационных технологий БГУИР Ирина Сидорчук.

Проект "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси.-0-