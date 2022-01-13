Минэкономики оказало помощь Благотворительному фонду Алексея Талая

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В канун старого Нового года коллектив Министерства экономики на средства первичной профсоюзной организации ведомства закупил комплекты одежды для детей - подопечных Благотворительного фонда имени Алексея Талая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

В торжественной обстановке сотрудникам фонда подарок передал первый замминистра Юрий Чеботарь. Он высоко отозвался об успехах коллектива этой организации в сфере благотворительности.

Представители фонда презентовали гостям сборник детских писем "Живая память благодарных поколений", где собраны семейные истории, воспоминания поколения победителей о Великой Отечественной войне, пересказанные тысячами мальчиков и девочек. Стороны решили продолжать сотрудничество в сфере благотворительности и вопросах организации бизнес-обучения.

Благотворительный фонд имени Алексея Талая помогает инвалидам, тяжелобольным, детям-сиротам и детям без попечения родителей. Недавно организации присуждена премия Президента "За духовное возрождение" за особые заслуги в воплощении идей гуманизма, реализацию благотворительных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и традиций, поддержку детей, которые пострадали от военных действий.-0-