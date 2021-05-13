Минэкономики организовало цикл лекций к 100-летию экономических органов Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики в честь 100-летнего юбилея экономических органов Беларуси запускает цикл лекций в высших учебных заведениях. Планируется, что заместители министра экономики в мае посетят с этой целью более 15 вузов в каждой из областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Заместитель министра Татьяна Бранцевич 12 мая провела первую лекцию для студентов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова. На встрече с учащейся молодежью говорили об истории министерства, о том, как труд государственных экономистов определял развитие страны.

"Минувшее столетие ознаменовало масштабные, поистине эпохальные сдвиги в жизни белорусского народа, развития его национальной государственности и экономики. За это время он возродился как самобытная и самодостаточная нация, сумел реализовать свой проект государственного и социального строительства. Беларусь превратилась в мощную, промышленно развитую державу, совершила колоссальный рывок в социально-экономическом и культурно-гуманитарном отношении", - сказала она.

По словам замминистра, во всех этих успехах и советской, и независимой Беларуси есть заслуги экономического ведомства. Изначально его создавали как государственный институт нового типа для управления народным хозяйством страны как одной большой фабрикой. Впоследствии госплан превратился в инструмент политики развития, "мозговой центр" правительства. Его усилиями вырабатывались важнейшие стратегические решения, а затем и обеспечивалась организация их выполнения.

"И сейчас, в начале нового витка своей истории, коллектив Министерства экономики с полной самоотдачей выполняет свой профессиональный долг, обеспечивая устойчивое и непрерывное управление экономикой страны", - подчеркнула Татьяна Бранцевич.-0-