Минэнерго готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для роста электропотребления

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Мы прорабатываем комплексные подходы по тарифам на электроэнергию. Обсуждается вопрос об отмене дифференцированной платы за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Кроме того, предполагается рассмотреть и внести дополнительные предложения по тарифам, направленные на увеличение электропотребления, в том числе для целей отопления", - рассказал Виктор Каранкевич.

Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных жилых домов. Пока изучается экономическая сторона вопроса. "Сейчас основная задача - посмотреть и внести предложения по соответствующему уровню тарифов при использовании электроэнергии для отопления", - отметил министр.

Минэнерго рассчитывает сформировать комплексные предложения по тарифам на этой неделе - в начале декабря и передать их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, затем их рассмотрят в Совете Министров. "Все вопросы по предлагаемым тарифам должны быть решены до 1 января 2019 года", - уточнил министр.-0-