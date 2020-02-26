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Новости
18:31
Россиянка Евгения Павлова выиграла золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"
Спорт
18:28
В Минской области в 2019 году средняя зарплата выросла более чем на 13%
Регионы
18:12
Национальный отбор на международные конкурсы "Славянского базара" прошел в Молдове
Культура
18:09
Карлюкевич: в Минской области в качестве СМИ может быть зарегистрировано больше сетевых изданий
Регионы
18:05
Ковальчук о проведении ЧЕ по биатлону: в крови белорусов помогать в трудную минуту
Спорт
18:03
Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл суперспринт на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"
Спорт
17:52
Легковушка столкнулась с автобусом в Пинске
Происшествия
17:52
"Белнефтехим" договорился с азербайджанской Socar о поставке 160 тыс. т нефти
Экономика
17:48
Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний
Экономика
17:48
В Беларуси учреждены знамена территориальной обороны областей и Минска
Президент
17:47
Единые правила указания сроков годности лекарств установлены в ЕАЭС
Общество
17:43
"Евровидение" в Беларуси было бы интересно провести под открытым небом - Эйсмонт
Культура
17:38
Минэнерго и депутаты Европарламента обменялись мнениями по вопросам строительства БелАЭС
Общество
17:36
Минздрав не рекомендует белорусам посещать Республику Корея и Иран
Общество
17:30
Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества
Экономика
17:26
Выездные приемы позволяют контролировать, как выполняются решения Президента на местах - Сергеенко
Регионы
17:22
Объявлено расписание финального тура Молодежной волейбольной лиги в Минске
Спорт
17:15
Гомельский регион будет развивать сотрудничество с Чуйской областью Кыргызстана
Регионы
17:11
Минчанин украл автомобиль, чтобы отремонтировать свой
Происшествия
17:03
Белорусская цементная компания открыла представительство в Польше
Экономика
16:58
МАРТ рассчитывает на принятие программы развития конкуренции в 2020 году
Экономика
16:51
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Спорт
16:48
На пути к финалу чемпионата Беларуси придется непросто - главный тренер ХК "Неман"
Спорт
16:43
Могилевская область в 2019 году выполнила 4 из 6 ключевых показателей социально-экономического развития
Регионы
16:39
Реализованный в Гродно проект по подготовке учителей аграрных классов может стать международным
Регионы
16:27
Современная экипировка поможет хоккеистам показать результат, которого ждут болельщики - Савилов
Спорт
16:19
Два белорусских арбитра будут работать на матчах ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии
Спорт
16:16
Двух иранцев с поддельными паспортами Багамских островов задержали в Национальном аэропорту Минск
Происшествия
16:13
Контактная группа по Украине начала заседание в Минске
Политика
16:08
Объявлен интеллектуальный конкурс "MobiКвиз", победитель которого отправится в Оксфорд
Общество
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Общество
26 февраля 2020, 17:38
Минэнерго и депутаты Европарламента обменялись мнениями по вопросам строительства БелАЭС
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Лукашенко и Путин обсудили вопрос процентных ставок по кредиту на БелАЭС
Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70% - Минэнерго
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/minenergo-i-deputaty-evroparlamenta-obmenjalis-mnenijami-po-voprosam-stroitelstva-belaes-10546/
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Европарламент
Министерство энергетики
Новости рубрики Общество
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Объявлен интеллектуальный конкурс "MobiКвиз", победитель которого отправится в Оксфорд
Мингорисполком и облисполкомы 29 февраля проведут прямые телефонные линии
Эффективные алгоритмы борьбы с современным рабством осваивают на тренинге в Академии МВД
БГПУ и Глазовский пединститут подписали договор о сотрудничестве
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От земли и на перспективу - на что обращал внимание Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД
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