Минэнерго: нота протеста Литвы - неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нота протеста Литвы - это неудачная попытка дискредитировать проект по сооружению БелАЭС в глазах европейского сообщества, заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович, сообщает БЕЛТА.

Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся.

"При этом в ход идут различные инструменты давления - от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках. Однако не приводится ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции. Звучат голословные заявления, главная цель которых - формирование негативного отношения к проекту БелАЭС", - говорится в сообщении пресс-секретаря.

Белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне, приглашала на площадку АЭС. "Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало. Конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений. Это в очередной раз подтверждает, что все действия литовской стороны имеют политический подтекст", - отметила Ольга Козлович.

Представитель ведомства подчеркнула, что ни о каком поспешном запуске БелАЭС, как это утверждается в заявлениях Литвы, не может идти и речи. Предпусковые операции ведутся в строгом соответствии с графиком этапных программ под жестким контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.

Проект по строительству БелАЭС соответствует всем требованиям безопасности. Это не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС.

"Каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока станции, не выявлено. Беларусь также выстроила согласованную систему взаимодействия с Европейской комиссией и Европейской группой регуляторов ядерной безопасности. Наша страна добровольно выполнила стресс-тесты, которые являются дополнительным инструментом обеспечения ядерной и радиационной безопасности", - сообщила Ольга Козлович.

Реализуется национальный план действий по их итогам, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Первоочередные мероприятия плана, которые касаются дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности, уже выполнены. Остальные мероприятия, а это в основном исследовательские и экспертные работы, будут реализовываться поэтапно, в соответствии с нацпланом.-0-