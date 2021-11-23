Минэнерго: нота протеста Литвы по АЭС - часть большой информкампании против Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нота протеста Литвы по АЭС - часть большой информационной кампании против Беларуси, заявили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения "ядерной угрозой БелАЭС", Литва продолжает большую информационную кампанию против Беларуси, продвигая антибелорусскую риторику на международных площадках. При этом на фоне явного отсутствия конкретных фактов "небезопасности" БелАЭС в очередной раз звучат голословные обвинения с явно политизированным подтекстом, - сказали в пресс-службе. - Содержание заявлений литовской стороны не меняется, в них нет ничего нового и важного для обычных людей, и самое главное - нет ни капли правды. Попытки литовских политиков заработать бонусы в глазах европейских коллег, привлечь внимание европейского сообщества, выставляя БелАЭС "угрозой" для Европы, давно не воспринимаются серьезно и все больше напоминают борьбу с ветряными мельницами. Так думают не только в Беларуси".

Белорусская АЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности, подчеркнули в Минэнерго. Это не раз подтверждали авторитетные международные организации, в том числе МАГАТЭ, ENSREG, Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции. Буквально на днях на БелАЭС ожидают очередную миссию международных экспертов.

Строительство второго энергоблока атомной станции выходит на финишную прямую. В декабре планируется приступить к загрузке в реактор блока свежего ядерного топлива. Все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.

"С запуском двух блоков БелАЭС наша страна существенно укрепит свою энергетическую безопасность, что особенно актуально на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса. Не обошел он и Литву, где остро ощущается нехватка резервных мощностей: в отопительный период цены на электричество резко пошли вверх. При этом заявления правительств европейских стран о необходимости интенсификации развития атомной энергетики и планах по строительству новых энергоблоков АЭС в Литве воспринимают спокойно, без нагнетания и информационного шума. Так почему к Белорусской АЭС столько внимания? Очевидно, мы снова имеем дело с двойными стандартами", - подчеркнули в пресс-службе.-0-