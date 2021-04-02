Минэнерго продолжит сотрудничество с Россией в сфере мирного атома, ядерной медицины - Михадюк

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство энергетики Беларуси получило пакет предложений от российских партнеров по сотрудничеству в сфере энергетики, ядерной медицины и других. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк на торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвященном Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Михадюк отметил, что от российских партнеров поступили предложения о сотрудничестве по многим вопросам. "Буквально вчера мы получили большой пакет предложений от российских организаций. Там много вопросов по науке, взаимоотношению с "Соснами" (ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований - Сосны". - Прим. БЕЛТА), с Академией наук. Есть предложения по ядерной медицине. Есть вопросы, касающиеся эксплуатации атомной станции от различных российских организаций", - сказал он.

Предложения в области мирного атома касаются не только эксплуатации АЭС, но и совместной реализации проектов за рубежом.

Сейчас предстоит обобщить предложения совместно со всеми заинтересованными и подготовить программу действий.

Сегодня во Дворце Республики в Минске проходит торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности", посвященное Дню единения народов Беларуси и России. Участвуют в мероприятии руководители республиканских органов госуправления, Постоянного комитета Союзного государства и его представительства в Минске, общественных объединений и др. К мероприятию в онлайн-формате подключены студии в Москве.-0-