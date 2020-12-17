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17 декабря 2020, 16:28

Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору с 1 января

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог, размер которого будет ниже госпошлины. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2021 год, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

Предполагается, что с 1 января 2021 года госпошлина будет отменена, что позволит решить проблему увязки ее уплаты с прохождением технического осмотра. Вместо госпошлины предусматривается установление транспортного налога в отношении организаций и физических лиц.

"С учетом постоянных расходов государства на создание и развитие дорожной инфраструктуры транспортный налог солидарно будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. Таким образом, будет решен вопрос привлечения к финансированию данных расходов тех владельцев транспортных средств, которые в настоящее время уклоняются от уплаты государственной пошлины и, соответственно, от прохождения технического осмотра", - пояснил Дмитрий Кийко.

При этом, по словам первого замминистра, для более справедливого взимания транспортного налога предлагается ряд новшеств.

Так, ставки налога в сравнении с действующими ставками госпошлины могут снизиться в среднем на 25% для физических лиц и 15% для организаций.

Налог будет взиматься за год исходя из физических параметров авто и фактического времени владения транспортным средством.

Предусмотрена более глубокая дифференциация ставок для физических лиц в отношении легковых автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу от 1,5 до 2,5 т путем применения шага 250 вместо 500 кг. "Это более равномерно увеличивает ставки налога с ростом массы автомобиля - то есть для отдельных категорий произойдет дополнительное снижение платежа", - пояснил Дмитрий Кийко.

Ставки налога для пенсионеров предлагается снизить на 50%, для инвалидов III группы - на 25%.

Органы местного управления и самоуправления могут получить право полностью или частично освобождать от транспортного налога физлиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по транспортным средствам, не используемым при осуществлении предпринимательской деятельности, отметил Дмитрий Кийко.

Не будут признаваться объектом налогообложения транспортные средства, зарегистрированные до 1 января 1992 года, либо в отношении которых дата регистрации не может быть установлена.

Предполагается, что будет предусмотрено освобождение от транспортного налога авто, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Как пояснил первый замминистра, поскольку следующий год является переходным для внедрения системы взимания транспортного налога в полной мере, в 2021 году будут предусмотрены некоторые особенности.

Так, налог не будет взиматься в отношении транспортных средств, снятых с учета с 1 января до 1 июля 2021 года. Это необходимо в том числе для приведения базы учета транспортных средств в актуальное состояние. "До этой даты предполагается установление упрощенной процедуры снятия с учета транспортных средств, по объективным причинам выбывших из дорожного движения", - уточнил Дмитрий Кийко.

По его словам, сумма налога по всем транспортным средствам в 2021 году составит Br29 (на уровне предполагаемого размера базовой величины) и будет являться авансовым платежом за 2021 год. В 2022 году этот платеж будет зачтен при уплате налога за 2021 год с учетом фактического времени владения физлицами транспортными средствами.

Лица, заплатившие в 2020 году госпошлину, не будут платить транспортный налог до истечения срока ее действия.

Налог в 2021 году надо будет заплатить не позднее 15 декабря. Соответствующее извещение налоговые органы направят гражданам не позднее 1 ноября 2021 года.

"В результате такой трансформации будет решен вопрос справедливого участия всех собственников транспортных средств в участии расходов государства на дорожную инфраструктуру. Его размер будет увязан с периодом владения транспортным средством, исключаются двойные оплаты для автомобилей, которые проходят техосмотр два раза в год или раз в двухлетний период", - сказал Дмитрий Кийко.

По его информации, годовая сумма налога по так называемым народным автомобилям (масса 1-1,5 т) в среднем составит около Br60-80 в год. "Это почти в 1,5-2 раза меньше действующих ставок и в принципе эквивалентно заправке одного полного бака", - заметил он.-0-

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