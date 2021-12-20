Минфин: доверие и интерес к страхованию дополнительной пенсии растет

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С развитием пенсионного страхования в Беларуси наблюдается поступательная заинтересованность граждан в таком инструменте, как добровольное страхование дополнительной пенсии. Об этом заявил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"На текущий момент количество занятых в экономике и охваченных страхованием жизни и дополнительной пенсии составляет 4,8%. Этот показатель невысокий, но, как показывает практика, из года в год увеличивается. Буквально 10 лет назад он был всего лишь 3%. Граждане все больше обращают внимание на предлагаемые страховые продукты и заключают договоры. Для этого государство создает возможные механизмы стимулирования, налоговые льготы", - сказал Сергей Осенко. Кроме того, изменяется период, на который действуют договоры добровольного страхования жизни и накопительной пенсии. Все чаще люди заключают их на более длительные сроки - средний составляет 17-18 лет. Соответственно помолодели и клиенты страховой компании.

Сергей Осенко полагает, что с принятием указа №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" интерес к дополнительному пенсионному страхованию увеличится. "Указ был принят в сентябре этого года, и, по данным за октябрь, количество людей, которые заключили договоры страхования, выше среднемесячного. Напрямую связывать это с указом нельзя, но определенное влияние на интерес граждан эта новация точно оказала", - отметил он.

Заместитель генерального директора государственного предприятия "Стравита" Елена Тулейко также отметила, что со вступлением в силу указа количество обращений граждан увеличилось, много тех, кто уже сегодня хотел бы заключить договор по новому механизму. Приходится объяснять, что добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с софинансированием государства начнет работать с 1 октября 2022 года. "Задают вопросы, как это будет работать, как будут накапливаться денежные средства, что будет с теми, кто не сможет попасть в эту систему. Думаю, интерес граждан будет расти", - добавила она. Активно подключаются к разъяснительной работе и профсоюзы, понимая, что это дополнительный вариант повышения уровня благосостояния граждан.

Ожидается интерес к новому механизму и со стороны нанимателей. "Сегодня у нас договоры страхования, заключенные с крупными юридическими лицами государственной и негосударственной форм собственности, которые таким образом формируют социальный пакет своего предприятия. А когда поддержку предлагает государство, внимание, конечно, возрастает", - отметила Елена Тулейко. Дело в том, что в новом механизме нет дополнительной финансовой нагрузки на нанимателя. Работодатель будет уплачивать ежемесячные взносы на обязательное пенсионное страхование в ФСЗН не 28%, а за вычетом 3% или менее, которые будут уходить на счет страховой компании.-0-