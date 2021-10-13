Минфин: лицевых счетов добровольного пенсионного страхования за 10 лет стало больше на 25%

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С развитием пенсионного страхования в Беларуси наблюдается поступательная заинтересованность граждан в таком инструменте, как добровольное страхование дополнительной пенсии. Об этом заявил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА на тему "Добровольное накопительное страхование пенсий: преимущества и риски нового механизма".

"Ежегодно количество граждан, которые заинтересовались программой страхования госкомпании "Стравита" и частной компании "Приорлайф", приумножается. Пусть с небольшой динамикой, но она из года в год поступательная. Лет 10 назад это было порядка 150 тыс. лицевых счетов, сегодня это более 200 тыс. Сроки страхования тоже увеличиваются: если сначала они были скромные - до 10 лет, то сегодня средний срок - 20 лет. По возрастной категории застрахованных идет омоложение", - рассказал Сергей Осенко.

Способствует росту интереса прежде всего "сарафанное радио". Когда начинаются дополнительные выплаты по договору страхования после выхода работника на пенсию, его знакомые и бывшие коллеги видят эффект такого вклада и задумываются над тем, чтобы и самим пойти по пути добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии.

Растет и доверие к такому, на первый взгляд, рисковому предприятию. Как отметил генеральный директор госкомпании "Стравита" Сергей Андриевич, за все время работы предприятие всегда выполняло свои обязательства перед клиентами. Среди финансовых механизмов, доступных страховщику, используются те, которые имеют минимальные риски, - банковские вклады, ценные бумаги Министерства финансов, Банка развития и некоторые другие. Пенсионные выплаты застрахованному лицу гарантируются государством. Кроме того, "Стравита" определенный процент из каждого взноса перечисляет в гарантийный фонд.

Важно и то, что нормой указа №367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии" заложен принцип наследования. "Человеку важно понимать, что те деньги, которые он на добровольной основе отчисляет в страховые фонды, при наступлении форс-мажорной ситуации не будут потеряны", - подчеркнул заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Владимир Поздняков.

"Введение нового вида добровольного страхования - это еще дополнительный инструмент, который позволяет гражданам подумать о своих накоплениях на тот период, когда они перестанут трудиться", - заключил Сергей Осиенко.-0-