Минфин рассказал, какими будут зарплаты бюджетников и пенсии в 2020 году

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17 февраля 2020, 12:40

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17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднереспубликанского значения. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

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Глава государства в первую очередь поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

По словам Максима Ермоловича, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. "В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен", - отметил министр.

Максим Ермолович
Максим Ермолович

Он заявил, что в 2020 году этот показатель также будет выполняться: все необходимые ресурсы на выплату заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных организаций. "Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено", - подчеркнул Максим Ермолович.

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"Все, что запланировано в расходах местных и республиканского бюджетов в части, касающейся населения Беларуси, будет безусловно выполнено. Ресурсов для этого достаточно", - заверил министр финансов Максим Ермолович.

Фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го. "Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе", - заметил глава Минфина.

По его словам, если опустить дополнительные выплаты в конце прошлого года, то январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре-декабре. "Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности", - добавил он.

Максим Ермолович также напомнил, что в августе прошлого года в Беларуси были повышены пенсии. Уже тогда они достигли 40% от уровня средней заработной платы по стране. Это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия. "Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году", - заявил министр.-0-

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"Как только мы увидим удобное окно возможностей для такого размещения, обязательно об этом всех проинформируем. Сейчас идет подготовительная работа", - сказал министр финансов Максим Ермолович.

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На встрече у главы государства в частности обсуждались перспективы развития "Белгосстраха".

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"Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт", - сказал министр финансов Максим Ермолович.

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