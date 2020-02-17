Минфин рассказал, какими будут зарплаты бюджетников и пенсии в 2020 году

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднереспубликанского значения. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

О ситуации с бюджетом и зарплатах - Лукашенко принял с докладом министра финансов Глава государства в первую очередь поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

По словам Максима Ермоловича, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы. "В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен", - отметил министр.

Максим Ермолович

Он заявил, что в 2020 году этот показатель также будет выполняться: все необходимые ресурсы на выплату заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных организаций. "Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено", - подчеркнул Максим Ермолович.

В бюджете Беларуси достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств - Ермолович "Все, что запланировано в расходах местных и республиканского бюджетов в части, касающейся населения Беларуси, будет безусловно выполнено. Ресурсов для этого достаточно", - заверил министр финансов Максим Ермолович.

Фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го. "Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе", - заметил глава Минфина.

По его словам, если опустить дополнительные выплаты в конце прошлого года, то январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре-декабре. "Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности", - добавил он.

Максим Ермолович также напомнил, что в августе прошлого года в Беларуси были повышены пенсии. Уже тогда они достигли 40% от уровня средней заработной платы по стране. Это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия. "Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году", - заявил министр.-0-

Минфин Беларуси в ближайшее время будет технически готов к размещению евробондов - Ермолович "Как только мы увидим удобное окно возможностей для такого размещения, обязательно об этом всех проинформируем. Сейчас идет подготовительная работа", - сказал министр финансов Максим Ермолович.

Ермолович: готовится указ по изменениям в уплате дорожного сбора "Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт", - сказал министр финансов Максим Ермолович.