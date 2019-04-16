Минфин установил порядок перечисления заработанных на субботнике средств

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов установило порядок перечисления денежных средств, заработанных на республиканском субботнике. Соответствующее постановление министерства №18 принято 15 апреля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Республиканские органы государственного управления и иные госорганизации, подчиненные правительству, местные исполнительные и распорядительные органы, а также другие организации перечисляют денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, на отдельные банковские счета рай- и горисполкомов.

Если в республиканском субботнике участвуют некоммерческие организации, то по решению их коллективов деньги вносятся наличными на отдельные счета рай- и горисполкомов или перечисляются на текущий (расчетный) счет организации с последующим перечислением их на такие счета.

Районные и городские исполнительные комитеты ежедневно перечисляют денежные средства, полученные от проведения республиканского субботника, на отдельные счета областных исполнительных комитетов. Облисполкомы и Минский городской исполнительный комитет каждый день перечисляют 50% денежных средств на отдельный банковский счет Министерства финансов по учету средств республиканского субботника в Национальном банке.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Руководители госорганов будут работать в этой день на своей малой родине. Как сообщалось, 50% денежных средств будет перечислено Министерству финансов. Данные средства направят Минскому горисполкому на капитальный ремонт с модернизацией памятника партизанам и воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнем и ритуальной площадкой (монумент Победы в Минске) и ремонт подземного пешеходного перехода (нижняя ритуальная площадка и служебные помещения).

Оставшиеся в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома 50% средств будут направлены на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.-0-