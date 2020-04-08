Мингорисполком и облисполкомы 11 апреля проведут прямые телефонные линии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 11 апреля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-