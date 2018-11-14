Мингорисполком и облисполкомы 17 ноября проведут прямые телефонные линии

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 17 ноября в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Хвалько Георгий Николаевич (8 016 221 31 21),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (8 021 222 22 22),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (8 023 233 12 37),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (8 015 273 56 44),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (8 017 500 41 60),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Пархамович Руслан Викторович (8 022 250 18 69),

заместитель председателя Мингорисполкома Юркевич Игорь Викторович (8 017 222 44 44).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-