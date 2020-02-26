Мингорисполком и облисполкомы 29 февраля проведут прямые телефонные линии

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 29 февраля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-