Мингорисполком и облисполкомы 4 мая проведут прямые телефонные линии

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 4 мая в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Сивак Анатолий Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-