Мингорисполком и облисполкомы проведут 11 января прямые телефонные линии

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 11 января, в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),
заместитель председателя Гродненского облисполкома Пранюк Виктор Францевич (80152735644),
первый заместитель председателя Минского облисполкома Макар Игорь Николаевич (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),
первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-