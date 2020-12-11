Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся в субботу 12 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

председатель Гродненского облисполкома Караник Владимир Степанович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (5004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869),

председатель Минского городского Совета депутатов Бугров Андрей Александрович (2224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-