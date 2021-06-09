Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 июня прямые телефонные линии

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 12 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Курман Иван Иванович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869),

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-