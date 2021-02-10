Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 февраля прямые телефонные линии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 13 февраля в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222);

управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-