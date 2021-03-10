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Общество
10 марта 2021, 15:15

Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 марта прямые телефонные линии

Фото из архива
Фото из архива
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Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в регионах
Русый проведет 10 марта прямую телефонную линию

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 13 марта в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председателя Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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