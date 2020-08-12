Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 августа прямые телефонные линии

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 15 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Кручанов Александр Владимирович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Цуран Артем Николаевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-