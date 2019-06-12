Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 июня прямые телефонные линии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 15 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-