Мингорисполком и облисполкомы проведут 15 января прямые телефонные линии

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 15 января в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644);

председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160);

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869);

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-