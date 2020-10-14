14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут 17 октября прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского областного Совета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121);

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160);

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);

первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-