Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 апреля прямые телефонные линии

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 18 апреля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

председатель Совета депутатов Минского горисполкома Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-