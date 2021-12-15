Мингорисполком и облисполкомы проведут 18 декабря прямые телефонные линии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 18 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Лободинский Сергей Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Трущенко Юрий Владимирович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-