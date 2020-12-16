Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 декабря прямые телефонные линии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 19 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (5004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Маслов Сергей Николаевич (80222501869),

заместитель председателя Минского горисполкома Трущенко Юрий Владимирович (2224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-