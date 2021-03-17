Мингорисполком и облисполкомы проведут 20 марта прямые телефонные линии

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 20 марта в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222),

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),

председатель Гродненского облисполкома Караник Владимир Степанович (80152735644),

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160),

председатель Могилевского облисполкома Заяц Леонид Константинович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-