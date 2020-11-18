Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 ноября прямые телефонные линии

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 21 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121);

первый заместитель председателя Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222);

управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644);

первый заместитель председателя Минского облисполкома Левкович Сергей Викторович (80175004160);

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869);

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-