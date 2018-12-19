Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 декабря прямые телефонные линии

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 22 декабря в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Ребковец Валерий Васильевич (80162213121),

председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Некрашевич Виктор Владимирович (80222501869),

председатель Минского горисполкома Сивак Анатолий Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-