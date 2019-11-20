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20 ноября 2019, 15:02

Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 ноября прямые телефонные линии

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Фото из архива
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 23 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121),

председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич (8 023 233 12 37),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович (80175004160),

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Акулич Василий Иванович (80222501869),

председатель Минского горсовета депутатов Панасюк Василий Васильевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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