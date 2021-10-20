Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 октября прямые телефонные линии

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы 23 октября проведут прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121);

председатель Совета депутатов Витебского облисполкома Терентьев Владимир Владимирович (80212222222);

заместитель председателя Гомельского облисполкома Барановский Андрей Анатольевич (80232331237);

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644);

председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160);

первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Уласевич Анатолий Васильевич (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-