Общество Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 августа прямые телефонные линии Фото из архива Новости темы "Прямые телефонные линии власти с населением" Лавринович: на обращения людей необходимо отвечать конкретными делами Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 24 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович (80162213121), председатель Витебского областного Совета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222), управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Невмержицкий Сергей Петрович (80175004160), председатель Могилевского областного Совета депутатов Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869), управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444). В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

