Мингорисполком и облисполкомы проведут 24 июля прямые телефонные линии

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 24 июля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Зайчук Валентин Михайлович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Валеватый Юрий Николаевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Курленко Денис Николаевич (80175004160),

управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),

управляющий делами Минского горисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-