Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 25 июля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Невера Виталий Иосифович (80152735644),

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Микуленок Дмитрий Михайлович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-