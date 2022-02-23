23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком и облисполкомы проведут 26 февраля прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии в субботу с 9.00 до 12.00 проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),
председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Александровна (80232331237),
председатель Совета депутатов Минского облисполкома Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),
председатель Совета депутатов Минского горисполкома Бугров Андрей Александрович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-