Мингорисполком и облисполкомы проведут 27 июля прямые телефонные линии

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 27 июля в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222),

первый заместитель председателя - исполняющий обязанности председателя Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Страхар Руслан Борисович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-