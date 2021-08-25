Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 августа прямые телефонные линии

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 28 августа в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.





заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич (80172224444).





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Телефонные линиив субботу проведут:председатель Брестского облисполкома Шулейко Юрий Витольдович (80162213121),заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222),управляющий делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),управляющий делами Могилевского облисполкома Дедков Николай Леонидович (80222501869),В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-