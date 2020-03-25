Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 марта прямые телефонные линии

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии пройдут в субботу, 28 марта, в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

председатель Брестского облисполкома Лис Анатолий Васильевич (80162213121),

председатель Витебского облисполкома Шерстнев Николай Николаевич (80212222222),

первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Чеснок Игорь Николаевич (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Дешко Владимир Иосифович (80152735644),

председатель Минского облисполкома Турчин Александр Генрихович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского областного Совета депутатов Раинчик Ирина Анатольевна (80222501869),

председатель Минского городского Совета депутатов Бугров Андрей Александрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-