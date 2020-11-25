Мингорисполком и облисполкомы проведут 28 ноября прямые телефонные линии

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 28 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:

управляющий делами Брестского облисполкома Георгий Николаевич Хвалько (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Александр Владимирович Сысоев (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Васильевич Конюшко (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Францевич Пранюк (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Николай Михайлович Рогащук (5004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Николаевич Маслов (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Дмитрий Михайлович Микуленок (2224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-