Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 октября прямые телефонные линии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся 5 октября в облисполкомах и Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА.
Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:
заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121),
председатель Витебского облсовета депутатов Терентьев Владимир Владимирович (80212222222),
заместитель председателя Гомельского облисполкома Горбачев Владимир Владимирович (80232331237),
председатель Гродненского облсовета депутатов Жук Игорь Георгиевич (80152735644),
председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),
заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич (80222501869),
первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-